Imperia capitale dell'olio: aperto il 9° Meeting Internazionale ONAOO al Museo Navale

Si è aperto stamane il 9* meeting internazionale di ONAOO (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva). Il neo Presidente di ONAOO, Marcello Scoccia ha aperto i lavori introducendo il Sindaco Claudio Scajola, il Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria Enrico Lupi e il Vice Presidente della Regione Liguria nonché Assessore Regionale all’Agricoltura Alessandro Piana, inaugurando così l’evento annuale che vede riuniti assaggiatori da tutto il mondo. Nella bellissima cornice del Museo Navale nella Marina di Porto Maurizio.



“Imperia ha una storia olearia molto importante - ha detto il Sindaco Scajola - con diverse aziende storiche che hanno dato e creato lavoro a tante persone e a tante attività collaterali. Ma i tempi sono cambiati e chi non si adegua ai cambiamenti sbaglia. Per fortuna - continua il Sindaco di Imperia - qui c’è stato chi ha guardato più in là e ha investito nella cultura dell’olio creando una ricchezza anche superiore, come Onaoo formando persone che sanno giudicare la qualità dell’olio. Un ringraziamento importante quindi va proprio a Onaoo che ha contribuito a mantenere la tradizione dell’olio, formando moltissimi assaggiatori”. E ha chiuso ricordando come clima, mare e olio siano i tre punti forti di Imperia, importante città/capoluogo del ponente ligure.

Enrico Lupi, ha salutato il nuovo Presidente e il nuovo Consiglio di Onaoo, sottolineando che Camera di Commercio è tra i soci e ospita la stessa sede operativa di Onaoo, ciò a confermare il legame fra le due realtà. “Il mondo oleicolo ha bisogno di panellisti e di assaggiatori professionisti come voi - ha detto Lupi - poiché siete capaci di dare un valore aggiungo all’olio e all’ assaggio” e poi ha continuato dicendo che “la Camera di Commercio ha scelto di investire in cultura e apprendimento scientifico e quindi grazie anche a voi per il vostro contributo e la vostra passione per l’olio”.

Anche l’Assessore Regionale Alessandro Piana ha sottolineato quanto “il Meeting degli Assagiatori rappresenta un’occasione unica di confronto tra esperti provenienti da tutto il mondo, ma anche un riconoscimento concreto alla nostra terra e alla sua vocazione millenaria per l’olivocultura di qualità”. E’ orgoglioso, l’assessore Piana di ospitare nel cuore del ponente ligure il meeting Onaoo “nella capitale dell’olio extravergine, Imperia, simbolo concreto della cultura millenaria dell’olio fatta di qualità, ricerca, formazione e dedizione. Noi (inteso come Regione Liguria) continuiamo a sostenere il comparto con misure mirate come ad esempio i 38 milioni di euro messi a bando per il recupero dei muretti a secco, monumento alla fatica fatti nei secoli dai nostri antenati. Voi di Onaoo siete gli ambasciatori nel mondo da Imperia, cuore dell’ extravergine ligure”.

Prima di lasciare il centinaio di assaggiatori convenuti a Imperia per il 9* meeting al loro lavoro di assaggi e di aggiornamenti professionali, il Presidente Onaoo Marcello Scoccia ha descritto il panorama mondiale della produzione di olio di oliva, raccontando l’andamento del mercato oleario e ipotizzando le previsioni per la prossima campagna olearia 2025-2026.

Presenti al Meeting di stamane assaggiatori da tutto il mondo: oltre all’Italia, dall’Olanda, Belgio, Danimarca, Grecia, Cile, Nuova Zelanda, Turchia, Svizzera, Irlanda, Taiwan, Germania, Lituania.