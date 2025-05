99° compleanno della signora Laura Bianca: una festa di comunità alla Residenza del Sollievo di Bajardo (foto)

Nella giornata di ieri giovedì 29 maggio, presso la Comunità Alloggio di Bajardo, gestita dalla Fondazione Iolanda Ferrara, si è celebrato il 99° compleanno della signora Laura Bianca, originaria proprio del borgo di Bajardo. Un evento ricco di emozione, che ha unito ospiti, familiari, istituzioni e cittadini in un clima di autentica festa e commozione.

La giornata si è aperta con una Santa Messa celebrata da Don Zeno, alla presenza del Sindaco di Bajardo, dell’Assessore comunale, di numerosi concittadini e di tanti amici, accorsi per festeggiare una delle memorie più preziose del paese.

La Fondazione Iolanda Ferrara, da sempre attiva nella promozione del benessere degli anziani sul territorio, ha voluto sottolineare il valore sociale e affettivo di ricorrenze come questa, che rappresentano momenti di condivisione e riconoscimento del ruolo fondamentale delle persone anziane nella nostra comunità.

"Giornate come queste riempiono il cuore di gioia e felicità» – ha dichiarato la Presidente della Fondazione, Teresa Marco . Sono la testimonianza più bella del legame tra la nostra Fondazione, il territorio e i suoi anziani. Celebrare 99 anni significa custodire la memoria di una vita intera, ed è un onore poterlo fare in una comunità così unita. Grazie a chi ha reso possibile tutto questo".

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al personale della Cooperativa TE.MA., che quotidianamente si dedica alla cura e all’attenzione degli ospiti della struttura con professionalità, sensibilità e dedizione.

Il compleanno della signora Laura Bianca è stato un momento non solo di festa, ma anche di riflessione sull’importanza della memoria, delle radici e del valore del prendersi cura delle persone più fragili, in un contesto umano e accogliente come quello della Comunità Alloggio di Bajardo.