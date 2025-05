Bordighera, 'manca' l'attraversamento pedonale: spuntano le strisce fai da te

Spuntano strisce pedonali 'fai da te' in via dei Colli a Bordighera. Ignoti hanno, infatti, realizzato un attraversamento pedonale lungo la via in un tratto di strada estremamente pericoloso visto che è situato nei pressi di una curva e dove vige il limite di velocità di 50 km/h.

In una notte, probabilmente quella compresa fra venerdì 23 e sabato 24 maggio, nei pressi del civico 75 di via dei Colli ignoti si sono dilettati a creare un passaggio pedonale utilizzando però materiali non idonei per la segnaletica orizzontale creando così ulteriore pericolo al transito veicolare perché il prodotto utilizzato risulta essere più scivoloso in caso di pioggia.

Gli abitanti hanno segnalato più volte alla polizia locale il passaggio pedonale abusivo ma al momento è ancora presente. "Verificheremo la segnalazione e prenderemo subito i dovuti provvedimenti" - dice il sindaco Vittorio Ingenito - "Si invitano, intanto, automobilisti e pedoni a prestare la massima attenzione".