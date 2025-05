Regione europea dello sport, tutte le feste sportive sul territorio presenti nel palinsesto di "Liguria 2025"

È iniziata la lunga stagione delle feste sportive sul territorio. Momenti preziosi di promozione dello sport e dei suoi valori sulle piazze della Liguria. Eventi dedicati a persone di tutte le età ed abilità. Il palinsesto di “Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport” è ricco di eventi agonistici di livello nazionale e internazionale. A giugno ci saranno gli Europei di Scherma a Genova, ma altrettanto importanti sono le iniziative sul territorio promosse dai Comuni e dalle Associazioni sportive.



“In quest’anno così speciale vogliamo portare lo sport ovunque, rendendolo accessibile e inclusivo per tutti, dai bambini agli anziani, dalle persone con disabilità agli atleti professionisti – dichiara l’assessore allo Sport. – Da sempre in Liguria ci sono bellissime feste sportive locali, ma quest’anno, in occasione del prestigioso riconoscimento di Regione Europea dello Sport, abbiamo voluto dare un segno forte: rendere il palinsesto chiaro, coordinato e ancora più ricco, valorizzando ogni evento e creando una vera e propria rete di appuntamenti su tutto il territorio. Le feste dello sport che si svolgono nei nostri Comuni sono l’anima di questo progetto, perché rappresentano l’incontro tra istituzioni, società sportive e cittadini. Sono occasioni di crescita, benessere e socialità che ci aiutano a costruire una Liguria più attiva e unita”.



Con il mese di maggio e la bella stagione sono già iniziati gli appuntamenti. Dai Multisport Open Days del 9 e 19 maggio organizzati dal Comune di Quiliano per persone con disabilità, alla Giornata Dello Sport del Comune di Castelnuovo Magra (10 maggio). Poi le tre straordinarie giornate di Festa dello Sport al Porto Antico di Genova che hanno coinvolto 140 mila persone con tanti eventi, tra cui la prima tappa di “Liguria 2025 - Calcio Integrato”, per arrivare alla Festa dello Sport di Vado Ligure, andata in scena il 27 maggio.



Il palinsesto, continuamente aggiornato sul portale https://lamialiguria.it/liguria-sport-2025, prevede un altro intenso week end con Sportivamente Vallescrivia dal 31 maggio al 2 giugno, passando per Lerici con la Festa dello Sport sul lungomare del borgo spezzino. Dal 12 al 15 giugno lo sport in piazza sarà protagonista a Santa Margherita Ligure con “Santa Sportiva” mentre il 14 giugno la Giornata Nazionale dello Sport farà tappa a Riccò del Golfo. Il Comune di Montebruno ha scelto la data del 6 luglio per l’evento “Sportivamente” mentre Sanremo in Sport andrà in scena il 25 luglio.



A settembre, con il ritorno a scuola, si intensificano gli appuntamenti di promozione dello sport e delle Associazioni che lo propongono sul territorio. Il 14 settembre sarà “festa” a Chiavari, Millesimo e San Lorenzo al Mare dove per l’occasione ci sarà anche la Family Run. Dal 19 al 21 settembre il Comune di Savona promuove “Sport Up” mentre il Comune di Cogorno proclama la Settimana dello Sport dal 22 al 26. Giornate intense anche nel Comune di Luni, dal 22 al 28 settembre, con “E..sportiamo Insieme, Educare allo Sport”. A Quiliano il 27 ci sarà un Convegno sullo Sport con un pomeriggio di prove libere nella piazza antistante il Palazzetto dello Sport. Anche nel mese di ottobre la Liguria proporrà numerosi appuntamenti. Nel week end del 4 e 5 ottobre sarà Sport In Piazza grazie al Comune della Spezia mentre il 28 ottobre sarà Festa dello Sport per i Comune di Ceparana di Bolano e Mioglia.



Numerosi eventi sono già stati calendarizzati, altri verranno inseriti nel corso dell’anno, contribuendo ad ampliare un’offerta sportiva strutturata e diffusa su tutto il territorio regionale. “Liguria 2025 - Regione Europea dello Sport” rappresenta un’opportunità per promuovere la pratica sportiva a ogni livello, valorizzando il ruolo delle società e delle associazioni locali. L’obiettivo è incentivare la partecipazione dei cittadini, favorire stili di vita attivi e sostenere i valori educativi e sociali dello sport, attraverso un programma coordinato e condiviso tra istituzioni, enti sportivi e amministrazioni comunali.