Il campione di judo Erik Semanjaku ricevuto in Comune a Sanremo

Il campione di judo Erik Semanjaku, fresco vincitore della medaglia d’argento ai Campionati Italiani under 18 (Bari - 5 maggio) e di bronzo all’European Cup (Madeira – 25 maggio), è stato ricevuto oggi in Comune a Sanremo. A complimentarsi per questi prestigiosi risultati sono stati il sindaco Alessandro Mager, il vicesindaco Fulvio Fellegara e l’assessore allo sport Alessandro Sindoni.

Un augurio speciale ha riguardato i suoi prossimi impegni agonistici. Il sanremese, portacolori della società Kumiai, si sta infatti preparando alle Eyof 2025 (Olimpiadi giovanili) in programma a fine luglio a Skojpe in Macedonia.