Due anni fa Flavio Di Muro divenne sindaco: "Continuiamo a guardare avanti per il bene di Ventimiglia"

Due anni fa Flavio Di Muro divenne il sindaco di Ventimiglia. Con una parata a suon di trombe e clacson e con bandiere sventolanti di fronte al comune e in tutta la città era stato festeggiato dai suoi sostenitori il giorno della vittoria. Da quel giorno Di Muro e la sua amministrazione si sono messi al lavoro per il bene della città.

"Sono ormai trascorsi due anni da quando, accordandomi la loro fiducia, i cittadini mi hanno scelto come sindaco della nostra amata Ventimiglia" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Oggi in particolare, in occasione del secondo anno di mandato, sono felice di poter aggiungere un tassello fondamentale allo sviluppo dell’intera città: proprio poche ore fa in consiglio comunale abbiamo approvato la variante urbanistica del Waterfront e del Campus di Nervia. Si tratta dell’investimento privato più importante di tutta la Liguria, con un impatto economico stimato in ben 564 milioni di euro che, sono certo, cambierà il volto della città".

"Continuiamo a guardare avanti per il bene di Ventimiglia e grazie a ciascuno di voi per il continuo supporto" - afferma il primo cittadino.