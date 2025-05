Monica Muratorio eletta presidente del SiB (Sindacato italiano Balneari) della Confcommercio Imperia

Monica Muratorio è il nuovo presidente provinciale del SiB Confcommercio, il Sindacato italiano Balneari della provincia di Imperia. La sua elezione è avvenuta nella serata di ieri, martedì 27 maggio, al termine dell’assemblea del sindacato, che nella stessa serata ha assunto la sua forma sindacale piena, a sé stante, all’interno della grande famiglia di Confcommercio. A tenere a battesimo la nascita del SiB provinciale è stato il Segretario generale nazionale del sindacato Balneari della Confcommercio, Federico Pieragnoli.

Insieme alla neo presidente Monica Muratorio, fanno parte del Direttivo provinciale SiB i consiglieri Massimo Perato, Edoardo Arimondo, Delia Sabbieti, Gianni Calleri e Nicola Mastorakis.

Spiega la neo presidente provinciale del SiB Confcommercio Monica Muratorio: “Prima di tutto vorrei ringraziare tutti i colleghi per la fiducia che hanno riposto nella mia persona, il Presidente provinciale Enrico Lupi e il Direttore provinciale Luca Erba della Confcommercio per il loro sostegno e il segretario generale nazionale del SiB che ha voluto essere presente alla nostra assemblea. La Confcommercio della provincia di Imperia è una struttura molto ben organizzata e questo è un’ulteriore garanzia per gli impegni che ci aspettano da subito in un comparto che come è noto sta affrontando un momento particolarmente delicato.

Sono conscia della grande responsabilità che ho assunto e garantisco fin d’ora il mio massimo impegno, rincuorata dall’aiuto che potrà fornirmi il nuovo direttivo, composto da persone di esperienza, che vede rappresentate le principali località balneari della provincia di Imperia. A breve faremo il primo Consiglio per delineare i principali obbiettivi di lavoro”.

Sottolinea il Segretario generale nazionale del SiB Confcommercio Federico Pieragnoli: “Sono felice di aver partecipato alla costituzione del Sindacato Italiano Balneari della Provincia di Imperia. Complimenti e sentite congratulazioni alla Presidente ed a tutto il Consiglio Direttivo. Questa è una grande opportunità per tutte le Imprese balneari, visto il momento difficile che stanno vivendo in un contesto normativo assente nel quale stanno operando. Un ringraziamento va al Presidente ed al Direttore Confcommercio Imperia che hanno messo a disposizione la loro Associazione per accogliere le Imprese Balneari con le professionalità richieste per affrontare il prossimo futuro”.