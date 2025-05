A Bordighera torna 'Inside Monet VR Experience', avrà un contenuto in esclusiva: “Villa Etelinda” (Foto e video)

A Bordighera torna 'Inside Monet VR Experience'. La seconda edizione partirà il 13 giugno con un nuovo contenuto in esclusiva: “Villa Etelinda”.

Da giugno a settembre 2025 Bordighera diventerà nuovamente palcoscenico di Inside Monet VR Experience e regalerà a cittadini e turisti un'esperienza all’insegna dell’arte, della tecnologia e dell’emozione. Dopo il successo della scorsa edizione, l’itinerario esperienziale sui passi del maestro dell’impressionismo si arricchisce di una scena inedita ed esclusiva che regalerà al pubblico l’emozione di immergersi nel capolavoro “Villa Etelinda”, ispirato dall’incanto provato da Monet dinanzi alla bellezza dell’edificio di via Romana. "Inside Monet VR Experience, l'esperienza immersiva nell'arte del maestro dell'impressionismo, torna nell'estate 2025 con 'Villa Etelinda', un nuovo contenuto virtuale creato da WAY Experience in esclusiva per il comune di Bordighera" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito - "L'edizione dello scorso anno è stata un successo e numerose sono state le testimonianze di un forte coinvolgimento personale da parte del pubblico. Sono certo che Inside Monet VR Experience 2025 regalerà emozioni ancora più forti sui passi e nel segno di Claude Monet".

L’itinerario, che coniuga la più avanzata tecnologia di Virtual Reality al sapiente storytelling di attori professionisti, si articolerà lungo le vie cittadine in sei tappe specifiche: ognuna consentirà di cogliere appieno la suggestione di dettagli e sfumature di opere immortali (da “I Papaveri” a “Impressione, levar del Sole” fino a “Stagno delle ninfee”), con un focus ancora più mirato sull’esperienza creativa che Claude Monet visse a Bordighera nel suo soggiorno del 1884. Questo grazie alle due scene “Bordighera” (2024) e “Villa Etelinda” (2025), che WAY Experience ha realizzato in esclusiva su input dell’Amministrazione Ingenito per rendere davvero unica l’esperienza di “Inside Monet VR Experience” nella città delle palme. "La scelta di proseguire questa importante collaborazione è stata, concedetemi il termine, naturale dopo il grande riscontro di pubblico registrato lo scorso anno e in prospettiva delle celebrazioni di Monet 2026" - sottolinea il primo cittadino.

Si conferma, dunque, la scelta strategica di un turismo esperienziale che unisce paesaggi straordinari a un eccezionale patrimonio culturale, attività outdoor a una natura rigogliosa e a prestigiose testimonianze architettoniche. Grazie a “Inside Monet VR Experience” il percorso, intrapreso dal Comune con il Piano di Sviluppo 2021 – 2023, acquista un valore aggiunto grazie alla più avanzata tecnologia immersiva di Virtual Reality e all’esperienza di WAY Experience nella produzione di progetti e contenuti culturali innovativi. "L'iniziativa si inscrive perfettamente nella strategia che, delineata dal Piano di Sviluppo 2021 - 2030, stiamo portando avanti con l'obiettivo di rendere Bordighera meta di primo piano di quel turismo culturale che rappresenta una delle tendenze più forti del settore" - afferma il sindaco Ingenito - "In questa direzione è cruciale valorizzare il legame tra il nostro territorio e l'arte, e, in particolare, con Claude Monet, che qui soggiornò tre mesi nel 1884 traendo dalla luce e dai colori l'ispirazione per 38 capolavori. Inside Monet VR Experience è tassello fondamentale di questa strategia: per tale ragione abbiamo fortemente voluto che, oltre a 'Bordighera' presentato nel 2024, fosse realizzato un ulteriore contenuto esclusivo dedicato a Villa Etelinda, il meraviglioso edificio che, attraverso i dipinti del Maestro, porta il nome di Bordighera in alcuni tra i più importanti musei del mondo".

Tra la vegetazione lussureggiante, il mare e le ville storiche della città, il pubblico potrà vivere un’esperienza unica nel suo genere: un percorso all’aperto, guidato da un attore, che fonde narrazione teatrale, realtà virtuale e suggestioni visive. "Siamo felici che il percorso intrapreso lo scorso anno con la città di Bordighera, per vivere Claude Monet, prosegua con un'esperienza immersiva rinnovata e ancora più emozionante. Insieme guardiamo già al prossimo anno, in cui si celebrerà il centenario di Monet" - commenta Pierfrancesco Jelmoni, co-founder di WAY Experience - "Proprio qui, nel 1884, Claude Monet soggiornò per alcuni mesi, affascinato dalla luce, dai colori e dalla rigogliosa natura di Bordighera, che ispirarono ben 38 opere. Lungo il tragitto, in punti prestabiliti, i visitatori indosseranno visori di realtà virtuale e saranno letteralmente trasportati dentro sei celebri quadri di Monet, ricostruiti in ambienti tridimensionali coinvolgenti e multisensoriali. Dall’alba poetica di Impressione, Levar del Sole ai campi fioriti de I papaveri, ogni scena avvolge lo spettatore, rendendolo parte integrante del dipinto. Tra i momenti più emozionanti del percorso, spicca la nuova tappa dedicata a Villa Etelinda, splendido esempio di architettura ottocentesca immersa nel verde. Con i suoi giardini panoramici e il fascino senza tempo, la villa rappresenta uno dei simboli più profondi del legame tra Monet e Bordighera, immortalato nella celebre opera omonima. L’esperienza si conclude con l’incanto dello Stagno delle ninfee, dove colori, acqua e luce si fondono in un equilibrio perfetto, proprio come nei sogni di Monet. Inside Monet VR Experience è un invito a guardare l’arte con occhi nuovi, ad attraversare il confine tra reale e immaginato, e a lasciarsi guidare in un viaggio indimenticabile nel cuore dell’Impressionismo. Le prenotazioni sono aperte da oggi, mercoledì 28 maggio. I biglietti sono acquistabili su https://tickets.wayexperience.it/book/inside-monet-bordighera È consentito l’acquisto dei biglietti in loco, previa disponibilità di biglietti, con carta di credito e/o bancomat. Il tour ha una durata di circa un’ora e 30 minuti. Il primo tour sarà venerdì 13 giugno. Gli orari dei tour, per i mesi di giugno e luglio, sono: venerdì alle 19, sabato alle 19 e domenica alle 19. Gli orari dei tour da agosto e settembre verranno aggiornati sul sito. Chiediamo comunque di consultare sempre il calendario online per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Il punto di partenza sarà presso lo IAT Bordighera – Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica in via Vittorio Emanuele II 172, presso i Giardini del Palazzo del Parco. Il biglietto intero costa 15 euro mentre ridotto per under 17, over 65, persone con disabilità e insegnanti è di 10 euro. La visita guidata sarà in lingua italiana. Per le scene in virtual reality vi sarà l’opportunità di scegliere la lingua italiana, inglese o francese. Per dare a tutti la possibilità di partecipare ai tour abbiamo tradotto il copione dell'accompagnatore in lingua inglese e francese e sarà possibile visualizzarlo, tramite QR Code, sul proprio smartphone".