141 anni dopo: a Bordighera un viaggio unico sui luoghi di Claude Monet con Carlo Bagnasco

Bordighera si prepara a un'immersione affascinante nel passato, ripercorrendo i passi del grande pittore impressionista Claude Monet, esattamente 141 anni dopo il suo soggiorno che incantò e ispirò alcune delle sue opere più celebri. La Fondazione Pompeo Mariani propone un evento speciale intitolato "141 anni dopo", un vero e proprio viaggio nel tempo alla scoperta dei luoghi immortalati e dei punti di vista prescelti dall'artista nella Riviera.

L'iniziativa si terrà presso Villa Pompeo Mariani, in Via Fontana Vecchia 5, e offrirà ai partecipanti un'occasione unica per approfondire il legame tra Monet e il territorio di Bordighera. Le date previste per questo suggestivo percorso sono:

Sabato 31 maggio 2025 alle ore 10:30

Domenica 1 giugno 2025 alle ore 10:30

Lunedì 2 giugno 2025 alle ore 10:30

A guidare i visitatori in questo "viaggio nel tempo" sarà Carlo Bagnasco, presidente della Fondazione Pompeo Mariani. Bagnasco, che è anche curatore della sezione dedicata a Bordighera nel catalogo della prestigiosa mostra monegasca del 2023 su Claude Monet, arricchirà il percorso con verità storiche, aneddoti, curiosità e inedite fotografie d'epoca.

Il costo per partecipare è di € 7,00 a persona. Dato l'interesse atteso e per garantire una migliore organizzazione, è caldamente consigliata la prenotazione chiamando il numero 347 2364922.

Un'opportunità imperdibile per gli amanti dell'arte, della storia locale e per chiunque desideri scoprire Bordighera attraverso gli occhi di uno dei maestri indiscussi della pittura.