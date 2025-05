Sanremo, arrestato per cocaina, resistenza a pubblico ufficiale e possesso di proiettili: concessi i domiciliari

È stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari per l’uomo fermato lo scorso 27 maggio a Sanremo con l’accusa di detenzione di cocaina, resistenza a pubblico ufficiale e possesso illegale di un caricatore e proiettili.

Secondo quanto ricostruito in sede di udienza, l'uomo avrebbe spiegato di aver trovato il caricatore “sotto casa, vicino ai bidoni della spazzatura, dentro un secchio rosso”, e di averlo portato con sé convinto si trattasse di un accessorio per una pistola scacciacani. Durante il fermo, è stato sequestrato anche un quantitativo di cocaina pari a 7 grammi, che l’interessato ha ammesso di utilizzare per uso personale, sottolineando di non essere uno spacciatore: “La cocaina mi allevia il dolore per la patologia da cui sono affetto”, ha dichiarato, precisando di avere precedenti risalenti a oltre vent’anni fa.

Sul comportamento durante l’intervento delle forze dell’ordine, l’arrestato ha negato qualsiasi atto di violenza o istigazione da parte sua nei confronti dei cani presenti in casa, spiegando di aver “urlato solo per allontanarli dal balcone” e di aver invitato il maresciallo ad entrare con lui.

L'avvocato Daniele Ventimiglia ha confermato che l’uomo soffre di una patologia grave e che l’utilizzo della sostanza stupefacente è compatibile con l’uso personale, come da sue stesse ammissioni. Ha inoltre sottolineato l’assenza di volontà aggressiva nei confronti delle forze dell’ordine, ritenendo più idonea una misura cautelare meno afflittiva.

Alla luce di quanto emerso, il giudice ha accolto l’istanza della difesa, disponendo gli arresti domiciliari presso l'abitazione della compagna di Sanremo.