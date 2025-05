Sanremo: la 'Giraffa a Rotelle' consegna una targa di ringraziamento per la beneficenza ricevuta dalla famiglia Bertellotti (Foto)

L’associazione ‘La Giraffa a Rotelle’ di Imperia ha consegnato, oggi pomeriggio al campo di atletica leggera di Pian di Poma a Sanremo, due targhe per ringraziare la famiglia Bertellotti e l’As Foce, per le donazioni ricevute.

La consegna è avvenuta nelle mani della dirigenza del sodalizio matuziano e di Donatella Bertellotti, figlia di Vittorio recentemente scomparso. La famiglia del noto allenatore e professione di educazione fisica, aveva chiesto a chi ha partecipato al dolore per la scomparsa di Vittorio Bertellotti, una donazione verso la ‘Giraffa a Rotelle’.

Sono stati raccolti poco più di 1.000 euro che, inizialmente dovevano essere utilizzati per l’acquisto di una giostra per ragazzi diversamente abili. Ma, visto che è stata donata all’associazione, questa riverserà il contributo ricevuto nelle attività che vengono svolte per i ragazzi, tra le quali music e pet teraphy.