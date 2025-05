Premiati cinque studenti dell’Istituto Ruffini-Aicardi grazie al contributo allo studio promosso da 50&Più Imperia

Si è svolta oggi la cerimonia di consegna del Contributo allo Studio promosso dall’Associazione 50&Più provinciale di Imperia, che da ben 22 anni sostiene e valorizza l’impegno scolastico degli studenti del territorio. Durante l’evento sono stati premiati cinque studenti del quarto anno dell’indirizzo alberghiero dell’Istituto Ruffini-Aicardi per l’impegno dimostrato e i risultati ottenuti nel corso dell’anno scolastico.

I ragazzi premiati sono: Alessandro Greggio, Emanuele Capua, Beatrice Masini, Nicole Novella, Luca Notari. Alla cerimonia hanno preso parte Massimo Giuffra, presidente cittadino di Confcommercio Arma di Taggia, e Chiara Cerri, che ha consegnato i riconoscimenti agli studenti. “Premiare il merito - ha detto Chiara Cerri consigliere regionale - significa investire nella cultura, e investire nella cultura significa costruire futuro. Iniziative come questa dimostrano quanto la scuola sia un presidio fondamentale di crescita. Ringrazio di cuore l’Associazione 50&Più provinciale di Imperia, il presidente Gandelli Giuliano e tutti i soci per il loro impegno costante, così come la dirigente e i docenti dell’Istituto Ruffini-Aicardi, che ogni giorno accompagnano questi ragazzi nel loro percorso formativo con passione e competenza.”

L’iniziativa rappresenta un segnale concreto di fiducia nelle nuove generazioni e un importante esempio di collaborazione tra scuola, associazioni e mondo del lavoro, a sostegno della crescita formativa e personale dei giovani studenti.