Approvato il Bilancio 2024 e confermato Marco Benedetti alla guida della DMO Riviera dei Fiori

L’assemblea dei soci della DMO Riviera dei Fiori (Camera di Commercio Riviere di Liguria – Confcommercio – Confesercenti e Confindustria della provincia di Imperia) che si è tenuta ieri pomeriggio alle 15 nei locali della Camera di Commercio ad Imperia ha approvato il bilancio chiuso al 31/12/2024, che si è concluso con un positivo avanzo di amministrazione.

I soci hanno espresso profonda soddisfazione per l’attività svolta nel corso dell’anno. Vivo apprezzamento per il consolidamento della collaborazione con i Comuni nell’armonizzare la strategia di promozione del territorio. Molto apprezzata ovviamente la partecipazione dei comuni costieri che hanno un ruolo preminente nell’offerta turistica del territorio, ma anche quella degli enti dell’entroterra che con le loro potenzialità di valori culturali e paesaggistici e di eccellenze nell’enogastronomia completano un’offerta che vale tutto l’anno.

Soddisfazione è stata espressa in particolare per come viene curato e attenzionato il sito www.rivieradeifiori.travel che è diventato un vero e proprio hub di tutta offerta turistica del territorio, dimostrato anche dal considerevole numero di contatti, iscrizioni alla newsletter e dall’indicizzazione di Google che lo pone in testa alle ricerche. Benedetti, nel corso della riunione, ha sottolineato poi l’estremo interesse per il rapporto più stretto che si sta realizzando tra la nostra DMO, già pienamente strutturata, e le altre realtà che ci sono e stanno costituendosi in Liguria con l’Agenzia in Liguria e la stessa Regione, il cui Assessore al Turismo Luca Lombardi vuole a breve arrivare ad un provvedimento formale di riconoscimento delle DMO.

Su proposta e gradimento unanime dei soci (Camera di Commercio Riviere di Liguria, Confcommercio, Confesercenti Confindustria della provincia di Imperia) si è quindi proceduto alla conferma per un altro anno alla guida del consorzio quale Amministratore Unico di Marco Benedetti.