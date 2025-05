Sanremo, il gioco è diritto: domani la scuola Montessori e il Regina Tennistavolo insieme per l'Unicef

La Scuola Primaria Montessori e il Tennistavolo Regina Sanremo celebrano domani la Giornata Mondiale del Diritto al Gioco, un'iniziativa a favore dell'Unicef. L'evento ha ribadito l'importanza fondamentale del gioco, riconosciuta dall'articolo 31 della Convenzione sui diritti dell’infanzia delle Nazioni Unite fin dal 1989. L'iniziativa, supportata dal Comitato Provinciale di Imperia per l'Unicef, ha preso il via con un piccolo concorso di disegno dal titolo "Gioco & Sport – Ping Pong for Unicef". Nel pomeriggio, il cortile della scuola ha ospitato tutti gli alunni, ai quali sono stati distribuiti piccoli gadget Unicef.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Annamaria Fogliarini, alla referente del plesso Paola Revello, e a tutte le maestre che hanno aderito con entusiasmo. L'Istituto Comprensivo Sanremo Levante, e in primis la Scuola Primaria Maria Montessori, si conferma particolarmente sensibile al mondo sportivo infantile, stimolando durante l'anno attività ludiche e sportive per il divertimento e l'apprendimento dei bambini.

Ogni classe, dalla prima alla quinta, ha elaborato un'opera di gruppo esclusiva, evidenziando il legame positivo tra la propria comunità scolastica, la disciplina olimpica del Tennistavolo e l'Unicef. La creatività dei circa cento piccoli artisti è stata tale che i giudici non hanno potuto stilare una classifica di merito, dichiarando un esemplare pareggio tra le cinque opere presentate al Comitato Provinciale Unicef Imperia.

Gli obiettivi principali della giornata, in linea con gli intendimenti Unicef, sono stati: facilitare gli incontri tra famiglie, bambini e comunità per favorire socializzazione e divertimento; creare una rete di collaborazioni tra Unicef, istituzioni e realtà locali; e, soprattutto, promuovere e affermare il diritto al gioco come elemento essenziale per il benessere e lo sviluppo fisico, emotivo e sociale di bambini e adolescenti