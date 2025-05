Ventimiglia: giornata speciale per celebrare un anno di attività della Petite Biblioteque del Liceo Aprosio

Venerdì 30, alle ore 15.00, nei locali della scuola del Liceo Aprosio, si festeggerà il primo compleanno della Petite Biblioteque.

"In occasione del primo anniversario dall'inaugurazione della biblioteca francese abbiamo organizzato una giornata speciale", spiega la professoressa Giulia Modena, responsabile del progetto. Il piccolo 'angolo culturale' è nato nel corso dell'anno scolastico 23/24 in collaborazione con l'Alliance Française di Ventimiglia. “La giornata si svolgerà con letture e musica nell’Auditorium del liceo - prosegue Giulia Modena - a cura dei ragazzi partecipanti al progetto e proseguirà con un rinfresco intorno al 'bibliocarro': una simpatica biblioteca ambulante ospitata in un Ape d'epoca, decorato e allestito dai 'giovani bibliotecari'. Prenderanno parte all’evento anche due quinte elementari dell'Istituto Comprensivo Nervia con cui siamo gemellati e con cui abbiamo all'attivo altri progetti”.

La giornata celebrativa e la biblioteca si inseriscono nel paradigma di valorizzazione del bilinguismo della nostra zona di frontiera. “Chi volesse aiutarci a crescere - conclude Modena - può donare libri, venirci a trovare e seguire il profilo Instagram della biblioteca dove vengono pubblicizzate tutte le nostre iniziative: Ecco l’indirizzo: petitebibliotheque_aprosio”.

Per informazioni prof-modena-giulia@liceoaprosio.it.