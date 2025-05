Casa Serena: Consiglio (FdI) “La nostra interpellanza ha avuto un happy end: conclusi i lavori nella Rsa”

“Posso annunciare con grande gioia e soddisfazione che la vicenda scaturita da una nostra interpellanza ha avuto un happy end: i lavori a Casa Serena sono ultimati e il salone di accoglienza ora è di nuovo totalmente agibile per gli ospiti della struttura che per per parecchi mesi sono stati costretti a rimanere nelle loro stanze perché pioveva all'interno di quel locale”. Sono le parole del capogruppo in consiglio comunale di Fratelli d'Italia a Sanremo, Antonino Consiglio.

“Con quell'interpellanza - conclude Consiglio - presentata a gennaio insieme all'allora consigliere Luca Lombardi, avevamo denunciato la presenza di diverse infiltrazioni all'interno del salone comune della Rsa, di di proprietà del Comune, che causavano pesanti disagi ai circa cento anziani ospiti della struttura. Siamo felici che si sia provveduto alle riparazioni e saremo sempre pronti a segnalare altri eventuali casi analoghi”.