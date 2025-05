Bordighera, copertoni e bottiglie sui fondali: giornata di pulizia al porto (Foto)

Giornata di pulizia del porto a Bordighera. Sub e volontari, nella giornata di ieri, hanno trovato copertoni, bottiglie di vetro e rifiuti di diverso tipo sui fondali del porto turistico.

Un'iniziativa proposta per sensibilizzare i cittadini al rispetto dell'ambiente e del mare. "Non è la prima volta che organizziamo simili iniziative ma nonostante tutto continuiamo a trovare e far emergere copertoni, bottiglie di vetro e rifiuti vari nonostante nel porto vi siano i bidoni in cui buttarli" - commenta il vicesindaco Marco Laganà che si è immerso partecipando in prima persona alla pulizia del porto - "Organizzeremo altre giornate".

L’evento è stato organizzato dal Comune in collaborazione con il centro sub “Riviera dei Fiori”. Per l'occasione erano presenti anche l’assessore Marzia Baldassarre, il Centro Nautico Bordighera, la Protezione Civile, l’associazione Bordighera Amor Mio e la Teknoservice per lo smaltimento del materiale raccolto.