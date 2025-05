E’ terminato ieri il ciclo di esami per la Protezione Civile relativa all’anticendio boschivo. Una ventina di volontari hanno superato l’esame in una giornata con una vera simulazione svolta in montagna.

La partenza dalla sede della Protezione Civile nella zona delle ex caserme Revelli, dove i volontari hanno preparato i mezzi per poi spostarsi nella zona dell’Albareo in montagna. Qui hanno svolto le pratiche imparate e, alla fine della giornata, hanno ricevuto l’attestato.