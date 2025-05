La seggiovia di Monesi vola verso la riapertura: sarà attrezzata anche per il trasporto delle biciclette (Foto)

Corre verso la riapertura la seggiovia di Monesi. L’impianto sarà sicuramente un forte richiamo turistico per il comprensorio, ma si lavora anche sulla sicurezza. Per questo nel fine settimana la stazione di Pieve di Teco del Soccorso alpino e speleologico Liguria ha svolto un’esercitazione sulla seggiovia Tre pini di Monesi. In particolare l’addestramento, che ha coinvolto una quindicina di tecnici specializzati, si è focalizzato sull’evacuazione in sicurezza e in tempi rapidi dei passeggeri in caso di guasto dell’impianto.

Ferma dal 2016 in seguito ai tragici eventi alluvionali, la seggiovia sarà attrezzata anche per il trasporto di biciclette. Sarà il secondo impianto di questo tipo in Liguria assieme a Santo Stefano d’Aveto, nel levante ligure. Anche qui il Soccorso alpino svolge periodicamente attività di addestramento sull’impianto sulla base di una convenzione con l’ente gestore.