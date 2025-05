Giorgia Vernillo conquista il “Merit” all’esame ABRSM: un successo firmato Scuola di Musica A. Biancheri di Ventimiglia

Un nuovo, brillante traguardo per la Scuola di Musica “A. Biancheri” di Ventimiglia dell’Orchestra Filarmonica Giovanile di Ventimiglia, che si conferma fucina di talenti e punto di riferimento per la formazione musicale giovanile. Giorgia Vernillo, allieva di pianoforte sotto la guida del Maestro Eugenio Cocco, ha recentemente superato l’esame ABRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) con la prestigiosa valutazione di Merit, riconoscimento internazionale che certifica competenze musicali di alto livello.

La Scuola A. Biancheri, dell’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia, rappresenta non solo un luogo di apprendimento, ma anche uno spazio dove i giovani possono crescere attraverso la musica, condividendo esperienze, emozioni e obiettivi comuni. «Siamo molto fieri di Giorgia – ha dichiarato il Maestro Eugenio Cocco – il risultato ottenuto è il frutto di dedizione, passione e studio costante. Il Merit è un riconoscimento importante, che conferma la qualità del lavoro svolto da lei e da tutta la scuola.»

L’associazione continua così nella sua missione educativa, unendo ragazzi di tutte le età in un percorso musicale che va oltre la tecnica, promuovendo la cultura, la collaborazione e l’impegno. Grazie a un corpo docente qualificato e a un ambiente stimolante, la scuola contribuisce da anni alla crescita culturale del territorio e alla valorizzazione del talento locale.

Il successo di Giorgia Vernillo è solo l’ultima dimostrazione di come la musica possa essere un linguaggio universale capace di aprire porte e creare ponti tra i giovani e il futuro.