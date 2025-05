Sanremo: successo per l'evento 'Lions e la vista': prevenzione e tecnologia al servizio della comunità (foto)

Sabato 17 maggio 2025, presso il prestigioso Golf Club di Sanremo, si è svolto l’evento “Lions e la vista – Un service che dura nel tempo”, promosso dal Distretto Lions 108 Ia3 in collaborazione con la Fondazione Banca degli Occhi Melvin Jones. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sanremo, dalla Provincia di Imperia, dalla Regione Liguria, dall’ASL1 Imperiese, dall’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Imperia, dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti – sezione di Imperia e dall’AIDM (Associazione Italiana Donne Medico – sezione di Sanremo), è stata dedicata alla prevenzione, alla formazione e alla promozione della salute visiva.

Il Service “I Lions e la vista” è rivolto all’intera popolazione e nasce dalla sinergia tra i Lions e le istituzioni sanitarie, con la partecipazione attiva del Lions Club Sanremo Host, del Lions Club Sanremo Matutia e del Lions Club Sanremo Ufficiali d’Italia. Un impegno corale che dimostra come la collaborazione tra realtà associative e pubbliche possa generare risultati concreti al servizio del territorio.

Ha svolto il ruolo di moderatrice del convegno la Dott.ssa Nicoletta Nati, 2° Vicegovernatore del Distretto 108 Ia3 e Presidente della Banca degli Occhi Melvin Jones, figura centrale nell’organizzazione e nella conduzione della giornata.

Particolarmente significativa è stata la presenza dell’Assessore Regionale alla Sanità, Massimo Nicolò, che ha espresso profonda gratitudine ai Lions e alla Banca degli Occhi per il loro impegno costante nel fornire un servizio concreto e tangibile a chi vive condizioni di disabilità visiva: «Grazie per il lavoro che fate per migliorare la qualità della vita di chi non vede. Questo è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra associazioni e istituzioni possa generare un impatto reale sulla salute dei cittadini».

Un momento centrale dell’evento è stata la donazione di un "Autorefrattometro" portatile alla Banca degli Occhi Melvin Jones, resa possibile grazie all’intervento di un benefattore. Questo strumento all’avanguardia consente una diagnosi rapida e non invasiva di difetti visivi come miopia, ipermetropia e astigmatismo. Grazie alla sua leggerezza e facilità d’uso, è particolarmente adatto per attività di screening sul territorio, anche in contesti complessi come scuole, RSA o aree periferiche.

A sottolineare l’importanza del progetto, durante la presentazione ufficiale tenutasi a Palazzo Bellevue, il sindaco di Sanremo Alessandro Mager ha evidenziato il valore tecnico e sociale dell’iniziativa: «Questa volta si discute di una questione molto più tecnica, ovvero l’acquisto di uno strumento mobile, che sarà utilizzato grazie alla vigilanza dei Lions e all’assistenza di personale medico specializzato. Il Comune di Sanremo si fa volentieri testimonial di manifestazioni a scopo benefico come questa».

Anche Vincenzo Benza, Governatore del Distretto Lions 108 Ia3, ha ribadito la centralità della vista nella missione dell’associazione: «La vista è da sempre una delle principali cause umanitarie dei Lions. Da anni ci occupiamo di screening, raccolta di occhiali usati, addestramento di cani guida per non vedenti, e molto altro. Questo service si inserisce pienamente tra le attività destinate a lasciare un segno duraturo».

Nel corso del convegno sono intervenuti anche relatori di altissimo profilo: il Prof. Michele Iester (Direttore della Clinica Oculistica dell’Università di Genova), la Dott.ssa Monica Bonfiglio (Direttore S.C. Anestesiologia presso ASL 4 Ligure), la Dott.ssa Paola Pagani (Responsabile del Laboratorio della Banca degli Occhi), e Cesare Longordo ( Vicepresidente Unione Italiana Ciechi – Imperia), accompagnato dalla Dott.ssa Nadia Pollarolo, che hanno condiviso con il pubblico le sfide e i progressi nel campo della salute visiva e l’impegno dei Lions nel diffondere la cultura della prevenzione dell’ambliopia (occhio pigro), con distribuzione di materiale informativo e screening nelle scuole dell’infanzia. Dal 2017 sono stati eseguiti oltre 80.000 screening sul territorio nazionale e distribuiti oltre 713.000 opuscoli.

La giornata del convegno, si è conclusa con la proiezione di un trailer dedicato ai cani guida Lions, simbolo dell’impegno costante dell’associazione verso l’autonomia delle persone non vedenti. A seguire, si è svolta una serata conviviale nella raffinata Sala Liberty del Golf Club di Sanremo, momento di aggregazione e condivisione all’insegna dei valori lionistici.

L’iniziativa ha rappresentato un esempio concreto di service duraturo, incarnando la missione dei Lions: servire con continuità, efficacia e spirito di solidarietà le esigenze della comunità, con particolare attenzione ai più fragili e per il bene della collettività.

Roberto Pecchinino