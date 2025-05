Un gesto di solidarietà per la comunità, pulizia generale dei giochi per bimbi nei parchi di Camporosso (Foto e video)

Pulizia generale e sanificazione dei giochi per bimbi nei parchi di Camporosso. E' l'iniziativa benefica messa in atto gratuitamente dall'impresa di pulizie Il Sole di Paula Evlante per la comunità.

"Un'iniziativa da parte della ditta Il Sole che fornisce gratuitamente il servizio di pulizia dei giochi per bambini all'interno dei parchi del nostro territorio" - dice il sindaco Davide Gibelli - "L'iniziativa è stata accolta con molto favore visto che si tratta di una pulizia a fondo straordinaria che garantirà l'igiene più totale dei giochi usati giornalmente dai bimbi".

Il servizio gratuito di pulizia si ripeterà ad agosto. "Ogni anno cerco di fare un'iniziativa benefica per il bene della comunità. L'anno scorso abbiamo donato un defibrillatore, quest'anno, invece, abbiamo deciso di pulire i giochi per bambini. Ieri abbiamo pulito tutti i giochi che si trovano a Camporosso Capo, oggi, invece, ci concentriamo su quelli di Camporosso Mare" - svela Paula Evlante, titolare dell'impresa di pulizie di Bordighera - "Ringrazio il sindaco Davide Gibelli e l'amministrazione comunale per la collaborazione. Ci siamo già messi d'accordo per ripetere l'iniziativa ad agosto. Ripuliremo tutti i giochi di Camporosso".