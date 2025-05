Parking interrato in piazza Eroi Sanremesi, le lavorazioni riprenderanno la prossima settimana

Riprenderanno la prossima settimana le lavorazioni sul cantiere del parking interrato di piazza Eroi Sanremesi. La conferma ufficiale è arrivata ieri sera dalla ditta appaltatrice, la Cooperativa Edile Appennino, che ha comunicato che nei primi giorni della prossima settimana completerà le dovute verifiche periodiche della gru, propedeutiche alla ripresa del cantiere. La comunicazione giunge al termine di una settimana di forte pressione dell'amministrazione comunale per la ripresa delle lavorazioni.

A seguito del protrarsi dei ritardi dei lavori nel cantiere di piazza Eroi Sanremesi, negli scorsi giorni, infatti, l’amministrazione comunale, su impulso del sindaco Alessandro Mager, che segue personalmente la vicenda, aveva inviato formale richiesta alla direzione lavori di predisporre urgentemente una relazione in cui rappresentare le motivazioni del ritardo accumulato. La direzione lavori dovrà, quindi, rappresentare le contestazioni alla ditta appaltatrice, all’esito delle cui controdeduzioni, o in assenza delle stesse, l’amministrazione avrebbe valutato ulteriori iniziative.

Contestualmente, la banca BCC Leasing aveva chiesto formalmente alla Cooperativa Edile Appennino una conferma scritta circa la paventata ripresa dei lavori a pieno regime la prossima settimana e un’indicazione circa la tempistica delle conclusioni dei lavori.

Tali azioni congiunte dell’amministrazione comunale e della banca ente finanziatore si sono rese necessarie allo scopo di ottenere con urgenza la ripresa dei lavori, il cui ritardo sta causando non pochi disagi al tessuto socio-economico. La comunicazione arrivata ieri per le vie ufficiali dall'impresa Cooperativa Edile Appennino ha, quindi, confermato per la settimana prossima la ripresa dei lavori.