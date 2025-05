Sanremo si mobilità per Gaza: lenzuoli bianchi alle finestre e incontro alla Federazione Operaia

Il Partito Democratico di Sanremo aderisce alla mobilitazione del 24 maggio ‘Un sudario per Gaza’ promossa dal prof. Tomaso Montanari per esprimere solidarietà al popolo palestinese.



"In questo momento orribile della storia di questo popolo – spiegano dal PD matuziano - invitiamo tutti i cittadini di Sanremo a esporre il 24 maggio un lenzuolo bianco alla finestra, a un balcone, ove sia loro possibile. I lenzuoli bianchi, spiegano gli organizzatori, sono ‘Teli bianchi. Sudari. Avvolgono, a Gaza, i corpi dei palestinesi morti ammazzati, e sono così diventati simbolo della strage’. E invitiamo parimenti i cittadini di Sanremo a trovarsi sabato 24 maggio alle ore 10.30 presso la Federazione Operaia Sanremese, in via Corradi 47, per un momento simbolico e silenzioso in cui verranno esibiti i lenzuoli bianchi, per denunciare l’orrendo massacro che si sta perpetrando ogni giorno a GAZA”.