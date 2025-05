Ventimiglia, successo per l'iniziativa “Regala un’Ortensia” dello Zonta Club

Lo Zonta Club Ventimiglia-Bordighera ha concluso con successo il service abbinato all’iniziativa “Regala un’Ortensia” che ha avuto luogo nella città di confine e in quella delle palme nelle giornate del 10 e 11 maggio, in occasione della Festa della Mamma. La mobilitazione delle socie e la sensibilità ai messaggi sociali promossi dallo Zonta da parte della gente hanno consentito di raccogliere un contributo importante che mercoledì 21è stato consegnato alla “Casa del Sorriso” della Spes di Ventimiglia. Il denaro servirà all’acquisto di un sollevatore, un macchinario indispensabile per la gestione degli ospiti non autosufficienti.

Lo Zonta, organizzazione che promuove politiche per garantire l’uguaglianza di genere sostenendo ogni donna e ragazza nel realizzare il suo pieno potenziale, ancora una volta ha dimostrato impegno e vicinanza al territorio.