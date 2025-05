“Sapore di Mare”: il 2 giugno grande festa a tema sulla spiaggia dell’Aregai Marina Hotel & Residence

Il fascino degli anni Ottanta torna a far vibrare la Riviera dei Fiori con una festa dedicata al cult cinematografico “Sapore di Mare”, in programma lunedì 2 giugno sulla splendida spiaggia dell’Aregai Marina Hotel & Residence. Da mezzogiorno fino al tramonto, una giornata all’insegna della musica, del divertimento e delle note nostalgiche di un’epoca entrata nel mito per dare simbolicamente il benvenuto all’imminente arrivo della nuova stagione estiva.

Dalle ore 12.00 la spiaggia si trasformerà in un set a cielo aperto dove i partecipanti potranno rivivere l’atmosfera spensierata dell’iconico film. L’evento inizierà con un brunch a tema che farà immergere gli ospiti nella magica estate del 1983, tra sapori tradizionali e scenografie vintage. PREZZI: Brunch, drink e lettino 35 euro; solo brunch e drink 30 euro.

A partire dalle 14.00, invece, spazio alla musica con un beach party animato dai migliori successi degli anni ‘80, ‘90 e 2000. Un viaggio attraverso le colonne sonore che hanno segnato intere generazioni, accompagnato da dj set e animazione. PREZZO: Drink e lettino 20 euro.

Alle 17.30 la festa continuerà con un esclusivo aperitivo “ibizenco”, tra ritmi lounge e afro house, per concludere la giornata con un’atmosfera elegante e rilassata. PREZZO: 15 euro.

A ospitare questo appuntamento è la spiaggia dell’Aregai Marina Hotel & Residence, location dal panorama mozzafiato nel suggestivo scenario del porto turistico di Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare. Attrezzata e completa di servizio bar con chiosco in riva al mare e assistenza ai bagnanti, la spiaggia di sabbia dell’hotel si raggiunge attraversando il prato situato davanti all’albergo. Solo sabbia e mare blu di fronte all’hotel.

Preparatevi a rivivere un’estate senza tempo e a lasciarvi trasportare dalla magia di “Sapore di Mare”.

Prenotazioni e informazioni: Federico Franco - 3283034008 oppure Reception Aregai Marina Hotel & Residence - 0184610000

Ampio parcheggio gratuito disponibile.