I Grandi Chef al Casinò di Sanremo: domani si 'esibisce' Luca Pappagallo. La serata su invito è sold out

Si rinnova la grande tradizione enogastronomica del Casinò di Sanremo che negli anni 50 aveva organizzato il Festival internazionale della Gastronomia, con la partecipazione di cuochi provenienti da tutto il mondo. Dopo la serata di gala che ha visto il grande successo di Filippo La Mantia, domani sabato 24 maggio al ristorante Biribissi dominerà la “scena culinaria” il cuciniere Luca Pappagallo, tra i cuochi più seguiti del web.



Tra i cuochi più amati del web, si occupa di cucina da oltre 20 anni. Fondatore del sito Cookaround, uno dei primi portali dedicati alla cucina in Italia, e content creator di Casa Pappagallo, propone ricette golose e facili da preparare. Conduce su FoodNetwork Italia il programma In cucina con Luca Pappagallo, che risulta sempre tra i più visti della rete. Non si definisce uno Chef, ma un cuciniere curioso e goloso."