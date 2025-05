Rigenerazione urbana: l’Assessore regionale Scajola incontra il Lions Club Host di Imperia

L'assessore regionale all'Urbanistica Marco Scajola ha incontrato i rappresentanti del Lions Club Host Imperia su invito del presidente Roberto Predonzani. Al centro della riunione la rigenerazione urbana in provincia di Imperia. Sul tema, Scajola ha tenuto una relazione tra opere concluse, in corso di svolgimento e da avviare.

“È sempre un piacere incontrare gli amici del Lions Club Host di Imperia, ringrazio il presidente per il gradito invito – esordisce l’assessore Scajola -. Per il nostro modo di interpretare la rigenerazione urbana la Liguria è diventata una regione modello a livello italiano. Nonostante la più bassa percentuale di consumo di suolo, secondo i dati Ispra, negli ultimi anni abbiamo avviato decine di cantieri. L’obiettivo primario è quello di recuperare e migliorare l’esistente, dandogli nuova vita. Nella sola provincia di Imperia, dal 2021 a oggi, sono 64 gli interventi finanziati con circa 18 milioni di euro. A questi va aggiunto il maxiprogetto Pinqua per il rilancio della Pigna di Sanremo che è in pieno corso di svolgimento per uno stanziamento pubblico di 15 milioni di euro. Sono cifre che l’imperiese non ha, probabilmente, mai visto prima nella sua storia e testimoniano pienamente l’attenzione riservata dall’amministrazione regionale a questo territorio. Con il rifacimento di vie, piazze, parchi pubblici, edifici stiamo migliorando città di costa e borghi dell’entroterra dando nuove possibilità ai cittadini e implementando, al contempo, l’appeal turistico. La nostra legge regionale sulla rigenerazione urbana è stata presa come esempio e siamo stati uditi al Parlamento per la stesura di quella nazionale sul medesimo tema, ciò significa che quanto portato avanti fino a oggi è davvero qualcosa di innovativo ed efficace”.