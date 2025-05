Sanremo, alla Federazione Operaia il pianista argentino Pablo Montanelli con ’ultimo concerto del ciclo “Musica Arti & Mestieri”

Domani, venerdì 23 maggio alle 18 si terrà, come da programma, l’ultimo concerto del ciclo “Musica Arti & Mestieri” di Primavera nel salone della Federazione Operaia Sanremese. Un ciclo improntato all’insegna del pianoforte, soprattutto classico, anche per valorizzare lo strumento antico donato da privati e recentemente restaurato a cura della stessa società di mutuo soccorso.

Il concerto conclusivo spazia in atmosfere diverse, si va dal tango al blues, soprattutto composizioni originali del pianista e autore argentino Pablo Montanelli, che sarà il protagonista dell’appuntamento musicale. In carriera da anni, con alcuni dischi al suo attivo, Montanelli è un musicista di Buenos Aires che gira il mondo proponendo sia il repertorio di tanghi classici da lui riarrangiati per solo pianoforte, collaborando inoltre con orchestre e piccoli complessi, sia composizioni proprie in uno stile che ama definire “tango-blues”. Nell’ambito della sua tournée europea si è riusciti ad invitarlo nella rassegna della Federazione Operaia, come degna conclusione di una serie di concerti che hanno sempre riscontrato pieno apprezzamento del pubblico. Nell’occasione l’artista argentino ha voluto ospitare anche una voce ben conosciuta del Ponente ligure, il cantante Massimo Rebaudo, leader della Berben Band.

La dirigenza della Federazione Operaia Sanremese ha già in animo di organizzare un nuovo ciclo di concerti per il periodo autunnale.