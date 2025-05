Bordighera: Lucia Morlino torna alla Biblioteca Civica con il suo libro 'Il perdono dell'anima'

Giovedì 29 maggio 2025 alle 16.30 la Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera accoglierà l’autrice Lucia Morlino che presenterà al pubblico, dialogando con Mara Cilli e Pippo Russo, il romanzo “Il perdono dell’anima. Ritorno a casa”. Protagonista della storia è Sandra che, dopo una fuga in Messico per sottrarsi a un dolore profondo, torna in patria per affrontare il padre che ancora l’accusa di aver tradito la famiglia; è l’inizio di un percorso di comprensione non facile, ma che dovrà essere vissuto.

Lucia Morlino, di origini pugliesi, vive a Bordighera da quando era bambina. Sin da giovanissima si è dedicata alla scrittura di racconti e poesie ma solo dall’inizio degli anni Duemila, quando ha dato alle stampe il suo primo romanzo, ha potuto dedicarsi completamente alla sua passione. Tra le sue opere, “Viaggio di sola andata”, “L’amore infinito”, “I due mondi di Haingel”, “Uccidere l’amore”. Ha ricevuto numerosi premi e menzioni per le sue poesie, alcune delle quali compaiono in antologia.

La Biblioteca Civica Internazionale di Bordighera, in via Romana 52 a Bordighera, è aperta secondo l’orario invernale: