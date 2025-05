Ventimiglia, il Mad Men festeggia il settimo anniversario: strada chiusa al traffico (Foto)

Musica e divertimento al Mad Men Lounge Bar a Ventimiglia in occasione del settimo anniversario. L'appuntamento sarà sabato 24 maggio dalle 19.

Per consentire lo svolgimento della serata 'Mad Men 7th Anniversary Party' in totale sicurezza la strada davanti al locale, sulla passeggiata Trento Trieste, sarà chiusa al traffico.

"Ti aspettiamo per celebrare insieme il settimo anniversario del Mad Men con una serata indimenticabile" - fanno sapere gli organizzatori - "Per l’occasione, la strada davanti al nostro locale sarà chiusa al traffico per trasformarsi in un grande spazio di festa, musica e divertimento. A rendere tutto ancora più speciale ci sarà la live performance dei Blue Velvet, pronti a farvi ballare fino all’ultimo brindisi".