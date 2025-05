'Maggio nel parco delle Alpi liguri', da Pigna escursione alla scoperta di un sentiero storico: il Tirun (Foto)

Un'escursione immersa nella natura alla scoperta di un sentiero storico: il Tirun. L'appuntamento, che rientra nelle iniziative di 'Maggio nel parco delle Alpi liguri', sarà domenica 25 maggio.

L'escursione partirà da Pigna. "Il ritrovo è previsto alle 7.30 a Pigna, nel parcheggio della pasticceria" - fanno sapere gli organizzatori - "Si partirà alle 7.45. Saliremo a Sella di Gouta dal Tirun, un sentiero storico usato per portare il legname alla segheria fuori dal paese. Da Gouta proseguiremo per Orvegno, dove andremo a vedere la quercia secolare, da qui poi si rientrerà in paese".

"Un sentiero storico, una storia da raccontare e qualche curiosità da vedere: fiori unici, alberi secolari e panorami fantastici" - sottolineano gli organizzatori - "Si consiglia di portare un abbigliamento da trekking, bastoncini, scarponi, almeno 1,5 litri di acqua e pranzo al sacco. Per informazioni e prenotazioni, entro sabato 24 maggio, contattare Laura al 3425624640".