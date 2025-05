Sanremo: sistemata la zona tra asfalto e sampietrini di via Manzoni, ora il passaggio avviene in sicurezza (Foto)

Nei giorni scorsi (QUI) avevamo segnalato una situazione di degrado e di pericolo, a metà di via Manzoni a Sanremo, per le buche che si erano create tra la pavimentazione in asfalto e in sampietrini, che si trova nella centralissima strada matuziana, tra via Roma e piazza Colombo.

In molti, infatti, ci avevano segnalato la situazione di pericolo, in particolare al passaggio dei mezzi a due ruote. Poco dopo la nostra segnalazione il comune ha fatto intervenire i propri operai ed il lavoro di asfaltatura eseguito ora consente un passaggio decisamente più sicuro.