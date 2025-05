Ventimiglia: alla Biblioteca Aprosiana Enzo Barnabà presenta ‘Il Sentiero della Speranza. Storia e attualità tra Italie a Francia’

Domani pomeriggio alle 16, alla Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia Alta, lo scrittore intemelio Enzo Barnabà presenta ‘Il Sentiero della Speranza. Storia e attualità tra Italie a Francia’ (Infinito Edizioni).

Se è vero, com'è vero, che i luoghi hanno una memoria, quella del fazzoletto di terra che si trova alla frontiera tra Ventimiglia e Mentone è straordinariamente intensa. Vi si intersecano mille storie di passaggi avventurosi: dai politici di fine Ottocento all'adolescente Curzio Malaparte che vuole recarsi in Francia per combattere contro i tedeschi, dagli ebrei in fuga dalle persecuzioni hitleriane, a Primo Levi che desidera incontrare il suo compagno di prigionia ad Auschwitz, fino ai terroristi rossi e neri negli anni di piombo. Bisogna sapere come evitare i passaggi più pericolosi, in particolare quello che, non a caso, è stato chiamato passo della Morte, per percorrere, qualche centinaio di metri più a destra, quello che la surreale toponomastica locale chiama passo del Paradiso.

Oggi, i sentieri alternativi ai valichi ufficiali vengono praticati dal "popolo della notte". Chi proviene da Lampedusa o dalla rotta balcanica non vuole, di solito, restare in Italia. E Ventimiglia è il principale collo dell'imbuto in cui finisce chi cerca di lasciare la Penisola. Enzo Barnabà, storico punto di riferimento per i giornalisti di ogni nazionalità che si recano sul posto per i loro servizi, in questo libro fornisce al lettore preziose informazioni che aiutano a capire questo fenomeno epocale.