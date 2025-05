Nutrizione e salute intestinale: come la dieta Low Fodmap può fare la differenza

La salute intestinale è riconosciuta tale pilastro del benessere generale dell’organismo. In un contesto moderno, non si tratta solamente di digestione attiva proprio perché l’intestino comunica con il cervello modulando il sistema immunitario. Considerando che riesce ad influire in particolar modo sull’umore, nel momento in cui l’equilibrio si altera potrebbero comparire dei sintomi aggiuntivi tra cui dolore addominale, gonfiore e spossatezza. Tra i disturbi maggiormente diffusi in tale ambito spicca la sindrome dell’intestino irritabile (IBS), una condizione cronica non organica, che impatta in modo significativo sulla qualità della vita.

L’attenzione allo stile di vita e alla nutrizione potrebbe fare la differenza, attraverso un approccio dietetico efficace e scientifico denominato dieta Low FODMAP. Scopriamo di più in merito al protocollo alimentare sviluppato per ridurre i sintomi gastrointestinali legati all’IBS e ad altri disturbi funzionali dell’intestino?

Che cos’è la dieta Low FODMAP?

Chi opera nella nutrizione come professionista del settore, acquisire competenze specifiche sulla dieta Low FODMAP è oggi più che mai determinante. La Scuola Nutrizione Salernitana propone un corso approfondito e pratico, pensato per fornire gli strumenti necessari alla gestione nutrizionale dell’IBS e di altri disturbi funzionali intestinali.

Il percorso formativo si basa su solide evidenze scientifiche e accompagna il professionista nella comprensione dei meccanismi alla base della dieta Low FODMAP.

La dieta Low FODMAP (acronimo di Fermentable Oligo-, Di-, Mono-saccharides And Polyols) è un regime alimentare a basso contenuto di carboidrati a corta catena scarsamente assorbiti nell’intestino tenue. Le molecole, fermentando rapidamente nell’intestino, possono causare gas, gonfiore , crampi e diarrea (o stitichezza) nei soggetti sensibili.

Gli alimenti ad alto contenuto di FODMAP includono, per esempio:

cipolla, aglio, cavolfiore;

legumi;

latte e derivati contenenti lattosio;

mele, pere, anguria;

dolcificanti come sorbitolo e mannitolo.

La dieta, in generale, si struttura in tre fasi principali:

eliminazione temporanea dei FODMAP ad alto contenuto; reintroduzione graduale, monitorando la risposta individuale; personalizzazione attraverso una dieta equilibrata e sostenibile nel tempo.

Per il paziente è un percorso guidato per identificare gli alimenti “trigger” e migliorare in tal modo la qualità della vita.

A chi è consigliata e quando è necessaria?



La dieta Low FODMAP è indicata principalmente per chi soffre di:

sindrome dell’intestino irritabile (IBS) ;

; disturbi gastrointestinali funzionali , come gonfiore cronico o dolore addominale non altrimenti spiegato;

, come gonfiore cronico o dolore addominale non altrimenti spiegato; SIBO ( sovracrescita batterica nel tenue ), in abbinamento a terapie mirate.

In alcuni casi è suggerita per pazienti con malattie infiammatorie intestinali in fase di remissione, sotto stretto controllo medico.

Quando non è indicata

Nonostante l’efficacia, la dieta Low FODMAP potrebbe non essere adatta a tutti. Non è consigliata, per esempio:

ai bambini, salvo indicazioni specialistiche;

alle persone con disturbi alimentari, poiché può accentuare restrizioni e comportamenti disordinati;

in caso di diagnosi non confermata: prima di iniziare, è fondamentale escludere patologie organiche come celiachia, intolleranza al lattosio o malattie infiammatorie croniche;

come dieta a lungo termine: va sempre seguita con l’obiettivo di reintrodurre gli alimenti tollerati.

L’approccio deve essere personalizzato, basato su una valutazione nutrizionale completa e sul dialogo con il paziente. Un corso specialistico sulla dieta Low FODMAP è ottimale ed è pensato per i nutrizionisti, che desiderano acquisire competenze pratiche nella gestione nutrizionale dell’IBS e di altri disturbi gastrointestinali.

