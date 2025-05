Sicurezza pedonale e decoro cittadino: Bordighera riqualifica il marciapiede tra via Roma e via Noaro (Foto)

Bordighera riqualifica il marciapiede, lato mare, in via Vittorio Emanuele II, che si trova tra via Roma e via Noaro. Sono, infatti, in corso i lavori per garantire sicurezza pedonale e decoro cittadino.

"Per la sicurezza pedonale e il decoro cittadino sono in corso i lavori per la riqualificazione del marciapiede tra via Roma e via Noaro, lato mare" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

"Nel primo tratto è già iniziata la posa della nuova pavimentazione, analoga a quella degli altri marciapiedi su cui siamo intervenuti in passato" - dice il primo cittadino.