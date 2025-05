Sanremo: cresce la preoccupazione per i lavori di piazza Eroi, Confesercenti "Carenza di operai da tempo, quale è la situazione?"

Cresce la preoccupazione sull'andamento dei lavori del parcheggio interrato in Piazza Eroi, allontanando la data definitiva del fine lavori. E, proprio per questo, la Confesercenti di Sanremo, su segnalazione di diversi cittadini e operatori, ha ricevuto notizie sconfortanti in merito. “Troppo spesso – evidenzia il segretario provinciale Sergio Scibilia - le operazioni previste sono sospese, con il cantiere che si presenta chiuso senza operai. Altre volte è presidiato da un numero minimo di operatori, non proporzionato all'entità dell'opera pubblica. In passato avevamo registrato una rassicurazione da parte dell'assessore Donzella circa una data vicina per una prima consegna dei lavori, ma oggi i fatti non confermano questa ottimistica previsione. Non riusciamo più a capire quale possa essere la situazione reale, se vi siano dei problemi sul cronoprogramma stabilito o ci sia qualcos'altro”.

Confesercenti chiede, a questo punto, quali siano i motivi di questa carenza d'organico nel cantiere, quale sia il report della direzione lavori e del RUP comunale: “Pensiamo che gli operatori commerciali della zona debbano conoscere la reale situazione e capire quali siano gli effettivi tempi di esecuzione e le eventuali problematiche. Resta anche da capire , inoltre , se è confermata la prima ipotesi di poter fruire della parte superiore della piazza, a cantiere aperto, proseguendo i lavori interrati. Rinnoviamo poi la mancanza di una comunicazione ufficiale da parte del Comune , in merito alla disposizione futura dei banchi del mercato bisettimanale”.

“Tutta questa situazione – termina Scibilia - ci fa dire che così ‘Nu Ghe Semu’. Troppe nuvole coprono il cielo della piazza. Troppe sono le cose che non tornano, poche sono le risposte e le notizie fornite da parte di chi deve fare i controlli sullo svolgimento regolare dei lavori, sul rispetto dei tempi contrattuali e sulla regolare esecuzione delle opere. Siamo in attesa di ricevere risposte dal Comune alle nostre lettere, con cui abbiamo chiesto la data presunta definitiva di fine lavori del parcheggio e la data prevista per il ritorno del mercato ambulante bisettimanale. Rimane una forte preoccupazione per il futuro di questa importante opera pubblica, strategica per la città e per la nostra rete commerciale”.