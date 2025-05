L'esportazione di superyacht, le potenzialità portuali della nostra provincia e l'espansione di Permare ne 'L'intervista' con Barbara Amerio (Video)

L'Italia è leader mondiale per l'esportazione di superyacht (oltre i 24 metri di lunghezza), realizzandone più della metà di quelli che l'intera industria nautica costruisce, con un fatturato di circa 8 miliardi secondo gli ultimi dati ufficiali (risalenti al bilancio 2023). E la Liguria è la regione italiana con il maggior numero di ormeggi per queste imbarcazioni da sogno (sul totale di circa 24.500 posti), con una grande concentrazione nel Ponente.

E' uno degli aspetti che emerge nella nuova puntata de “L'intervista” dedicata all'economia, con particolare attenzione verso quella legata al mare da vivere e solcare, e all'imprenditoria al femminile. Protagonista è Barbara Amerio, affermata manager sanremese nel settore della nautica da diporto, prima donna alla guida di Confindustria Imperia nei suoi 80 anni di storia (la costituzione risale all'agosto 1945), Ceo del Gruppo Permare che realizza superyacht e presidente della società che gestisce l'autostrada A6 Torino-Savona, dopo essere stata anche al vertice dell'A10 Ventimiglia-Savona. Svela l'identikit del cliente tipo e spiega l'importanza dell'attività di brokeraggio, assieme alla necessità di formare più personale specializzato per far fronte alle esigenze di un comparto ancora in crescita che oggi conta circa 160 mila addetti diretti ed è alla ricerca di nuovi specializzati per coprire i posti vacanti delle cento professioni del mare.

Amerio si sofferma, poi, sulle potenzialità portuali dell'Imperiese rispetto alla crescita della domanda di posti barca e al focus sui progetti in itinere (a partire dalla piano per la profonda rivisitazione di porto vecchio a Sanremo), parla della sua esperienza a capo degli industriali imperiesi prossima al capolinea, del ruolo e delle sfide che attendono la stessa Confindustria, le cui adesioni sono in aumento (ora intorno a 360), dell'espansione di Permare in Toscana con la realizzazione di un proprio sito produttivo nell'area di Pisa, dei collegamenti problematici tra il Ponente e il resto del Nord Ovest, e non si nega alle domande sul privato, dispensando pure consigli alle donne che sperano di farsi largo anche in settori la cui predominanza è maschile.