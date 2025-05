Il presidente di Confindustria provinciale Barbara Amerio protagonista de 'L'intervista' con Gianni Micaletto

E' una puntata de “L'intervista” dedicata all'economia, con al centro delle attenzioni l'imprenditoria al femminile, quella visibile da domani alle 7 direttamente su SanremoNews, a cura di Gianni Micaletto. Protagonista è Barbara Amerio, affermata manager sanremese del settore nautico diventata la prima donna alla guida di Confindustria Imperia, Ceo del Gruppo Permare che realizza superyacht di lusso e presidente della società che gestisce l'autostrada A6 Torino-Savona, dopo essere stata anche al vertice dell'A10 Ventimiglia-Savona.

Tra i temi trattati, lo straordinario fatturato della nautica da diporto italiana, il cliente tipo, la necessità di formare più personale specializzato per far fronte alle esigenze del settore, le potenzialità portuali dell'Imperiese rispetto alla crescita della domanda di posti barca e il focus sui progetti in itinere, il ruolo e le sfide di Confindustria le cui adesioni sono in aumento, i collegamenti problematici tra il Ponente e il resto del Nord Ovest, e infine qualche curiosità personale.