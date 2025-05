Evento sul bullismo ieri a Vallecrosia: in tanti per la presentazione del nuovo libro di Matteo Filipponi (Foto)

Evento culturale interessante e ricco di spunti quello che si è svolto ieri a Vallecrosia, in occasione della presentazione del libro 'L'arte di andarsene. Capire il bullismo e creare il proprio capolavoro' di Matteo Filipponi, organizzato dalla Fondazione 'L'Uomo e il Pellicano'.

Nell'incantevole giardino della Casa Valdese di Vallecrosia, in un'atmosfera intima e raccolta, complici anche l'imbrunire del cielo e le luci dell'allestimento, un pubblico attento e partecipe ha ascoltato le parole del vicesindaco Marilena Piardi, che ha portato i saluti delle istituzioni, del presidente della fondazione Alberto Guglielmi Manzoni, che ha ricordato i principi, la natura e gli scopi della sua fondazione, e soprattutto le parole dell'autore del libro. Matteo Filipponi, imprenditore e personal trainer, non senza momenti di commozione, ha parlato del proprio vissuto, ha raccontato cosa significa essere bullizzati e quindi esclusi o emarginati dagli altri, e come lui ha affrontato questa situazione e l'ha superata lavorando su se stesso, con l'aiuto di psicologici e attraverso lo sport e le arti marziali. Ha invitato a riflettere su questo aspetto: "Non possiamo scegliere da dove venire ma possiamo scegliere dove andare, come dirigere la nostra vita, sviluppando capacità e talenti per realizzare noi stessi e quindi creare il nostro capolavoro". Numerosi sono stati gli interventi del pubblico presente.

Soddisfatto il presidente della fondazione Alberto Guglielmi Manzoni: "Proseguiremo nei prossimi mesi con altre iniziative nel Ponente ligure e a Milano". L'incontro si è poi concluso con un piccolo rinfresco come momento di convivialità.