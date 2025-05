Salvaguardia dell’ambiente, Bandiera Verde Eco-Schools alla primaria di Camporosso Mare (Foto)

Camporosso ottiene la Bandiera Verde Eco-Schools 2025, il prestigioso riconoscimento internazionale della FEE (Foundation for Environmental Education) che testimonia l’impegno e l’attenzione della scuola verso la pratica e la diffusione di comportamenti sostenibili per la salvaguardia dell’ambiente. La cerimonia di consegna è avvenuta, questa mattina, nel plesso scolastico “Lucia Corna” di Camporosso Mare.

"Per il decimo anno consecutivo il premio è stato assegnato alla scuola primaria della nostra città, al termine di un percorso partecipato e creativo sul tema conduttore del riciclo dal titolo 'Eco Cammino'" - fa sapere il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - "L’impegno e la spiccata creatività delle alunne e degli alunni viene ammirata in tutto il lavoro prodotto, in particolare, nelle meravigliose mattonelle di resina che contengono lo svariato materiale raccolto nella spiaggia di Camporosso".

"Grazie ragazze e ragazzi per il vostro impegno e la vostra sensibilità, complimenti" - commenta il primo cittadino - "Un sentito ringraziamento è rivolto anche alle loro insegnanti e al dirigente scolastico. Si ringraziano, infine, le referenti regionali di FEE Albina Savastano e Marina Drì".