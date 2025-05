Sanremo, Dario Daniele presenta "Athos. Viaggio nei monasteri della montagna senza tempo”

Domani, 20 maggio, a Sanremo nel teatro dell’Opera ore 16.30 nell’ambito dei Martedì Letterari, curati da Marzia Taruffi , il Prof. Dario Daniele presenta il suo saggio:” Athos. Viaggio nei monasteri della montagna senza tempo” (TS editore). "Introduce l'autore la prof.ssa Lucia Jacona. Intermezzi musicali di Isaac Laudario e Vincenzo Malacarne"

“In questo luogo magico tutto appare surreale: è un mondo totalmente pacifico, quasi ideale, creato dai monaci nella convinzione che deve pur esserci un’entità superiore che ha generato e governa l’esistente”

Il Monte Athos, la famosa penisola della Grecia settentrionale, è un luogo affascinante, avvolto da un’aura di mistero e inviolabilità`. Da secoli, questa “Montagna Sacra” costituisce una vera e propria “repubblica teocratica” che, presieduta da monaci ortodossi, gode di una speciale autonomia amministrativa. E` un angolo magico, dove la preghiera e la contemplazione hanno modellato il paesaggio e la sua storia. Spingersi fino a qui significa intraprendere un viaggio non solo geografico, ma anche spirituale. L’accesso è rigorosamente riservato agli uomini, e le pratiche per ottenere un permesso sono complesse. Una volta superati questi ostacoli, il visitatore si trova immerso in un mondo a parte, dove il tempo sembra scorrere con un ritmo diverso. La natura selvaggia, con i suoi boschi lussureggianti e le scogliere a picco sul mare, si fonde con l’architettura bizantina dei venti monasteri ancora attivi, veri e propri tesori di arte e di fede. Ogni angolo di questo territorio racconta storie millenarie, di imperatori e di santi, di guerre e di rinascite. In questo reportage Dario Daniele, blogger e viaggiatore di lungo corso, racconta come e` riuscito per ben due volte nel 2024 a visitare l’Athos, rimanendo folgorato da questa terra di contrasti, dove la rigida regola monastica si accompagna a un’originale ospitalità`, e l’isolamento è bilanciato da un senso di comunità molto forte. La tradizione si incontra con la modernità`, lo spirito si fonde con la storia. Un viaggio “sul Monte” è un’esperienza unica, un’opportunità per riflettere sulla propria vita e connettersi con qualcosa di più grande.

Il Monte Athos, una delle ultime "repubbliche teocratiche" del mondo, è costituito a picco sul mare ed è composto da una ventina di monasteri ortodossi che dal 1926 hanno raggiunto uno status di autonomia amministrativa all'interno dello stato greco. Le regole dello Stato monastico affondano radici nel VII secolo e a distanza di oltre un millennio ci vivono ancora 1500 monaci.

Giovedì 22 maggio ore 16.30 nel 400 esimo anniversario della nascita di G.D. Cassini In collaborazione con il Comitato Nazionale Cassiniano con il Comune di Perinaldo, il Liceo Cassini, club Unesco di Sanremo la prof.ssa Amalia Ercoli Finzi e la prof.ssa Elvina Finzi presentano il volume:” Le ragazze della luna. Sogni e scoperte delle scienziate dello spazio” (Mondadori)