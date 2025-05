Ospedaletti: da domani alla 'Piccola' dell'ex scalo merci il via alla sesta edizione de 'Il piccolo Festival'

Dopo aver portato a termine l'allestimento presso la sede nel Centro culturale polivalente La Piccola (ex scalo merci) in via Cavalieri di Malta, tutto è pronto per dare il via vero e proprio alla sesta edizione de “Il Piccolo Festival” che quest'anno ha come sottotitolo la frase “Parole che aprono mondi”.

Dopo essere stata lanciata dal prestigioso Salone Internazionale del Libro a Torino dove era presente con un suo stand, la giovane ma già affermata rassegna letteraria di Ospedaletti propone il suo primo appuntamento con l'autore domani a partire dalle 10: ad inaugurare la serie di incontri sarà Luigi Garlando, giornalista (firma di punta de La Gazzetta dello Sport) e scrittore che presenterà il suo ultimo libro “Luce e Mario – Storia di un amore rivoluzionario” ambientato a Milano negli anni '70.

Mercoledì alle 17 sarà la volta di Davide Bellini autore del romanzo breve “Estatescenza”, giovedì 22 maggio l'ospite sarà Claudia Fachinetti giornalista e scrittrice con il suo “Animali in viaggio – Il giro del mondo in 10 migrazioni straordinarie". Il giorno dopo – venerdì 23 maggio - alle ore 10 il protagonista sarà l'insegnante e scrittore Marco Erba con il suo libro "Il male che hai dentro". Sabato ultimo giorno de Il Piccolo Festival, sono in programma due appuntamenti un po' fuori dagli schemi. Il primo alle ore 10 è un 'raduno' (il primo nella nostra provincia) di partecipanti a gruppi di lettura con il giornalista Luigi Carlo Gavazzi esperto in materia di condivisione della lettura.

L'appuntamento conclusivo di questa edizione occuperà l'intero pomeriggio dalle 15 alle 19 e si tratta di un 'book crossing' suddiviso in due sezioni, per adulti e per ragazzi, che offre la possibilità di scambiare gratuitamente libri in buone condizioni con lo scopo di diffondere cultura e piacere di leggere.

Con questo Festival letterario Ospedaletti si conferma a pieno titolo 'Città che legge', riconoscimento che viene concesso dal “Centro per il libro e la lettura” diretta emanazione del Ministero della Cultura. Il Piccolo Festival si rivolge in particolare a bambini e ragazzi tra i 5 e 18 anni, con incontri e laboratori divisi per fasce di età. Vista la partecipazione sempre crescente nelle precedenti edizioni delle scuole, non solo del territorio comunale ma anche dei Comuni limitrofi, quest’anno si allarga la platea di destinatari degli incontri con gli autori, coinvolgendo anche gli istituti scolastici di secondo grado e le scuole dell’infanzia, rivolgendosi quindi all’intera fascia di giovani lettori. Circa 500 studenti degli istituti scolastici della provincia di Imperia hanno già confermato la loro partecipazione a laboratori e incontri.