Sanremo: nuovi interventi di manutenzione urbana della squadra di pronto intervento del Comune

La squadra di pronto intervento del Comune ha effettuato una serie di nuovi lavori per la sicurezza dei pedoni e per migliorare l’immagine dell’arredo urbano. Nelle vie di accesso alla stazione ferroviaria, gli operai hanno infatti rimesso a nuovo alcuni tratti di pavè che risultavano rotti o mancanti.

Ulteriori lavori sono stati portati a termine anche in Corso Garibaldi, vicolo Chintagna e in via Mazzini, in prossimità dello stadio, dove sono state sistemate alcune buche che si erano create nei pressi dei passaggi pedonali.

Altri interventi hanno riguardato via Massa, dove il piastrellato di contorno ai paletti del marciapiede, risultato danneggiato da tempo e usura, ne metteva a rischio la stabilità. Infine si sono concluse le operazioni di ripristino della pavimentazione in salita San Bernardo.