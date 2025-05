Un'Estate all'Insegna della Creatività e dell'Apprendimento con il "Trenino" di Gori Hair School

La Gori Hair School in via Stazione a Taggia, apre le sue porte ai più piccoli con un'iniziativa estiva pensata su misura per bambini dai 5 ai 13 anni: il "Trenino"! Dal 16 giugno fino all'inizio di settembre, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:30, la scuola si trasformerà in un vivace centro di attività stimolanti e divertenti, offrendo un ambiente sicuro e accogliente dove i vostri figli potranno trascorrere un'estate indimenticabile.

Compiti Sotto la Guida di Esperte Maestre

Sappiamo quanto sia importante mantenere vivo l'apprendimento anche durante la pausa estiva. Per questo, il "Trenino" offre un prezioso servizio di aiuto compiti con maestre specializzate, pronte a supportare i bambini nel ripasso e nel consolidamento delle nozioni apprese durante l'anno scolastico. Un modo efficace per affrontare il nuovo anno preparati e sicuri di sé.

Un Tuffo nel Mondo della Moda e della Manualità

Per le bambine più creative e appassionate di stile, lo staff della scuola ha pensato ad attività fashion coinvolgenti, dove potranno esprimere la loro personalità e scoprire i segreti del mondo della moda. Parallelamente, i lavori manuali con cartapesta e colla stimoleranno la fantasia e manualità di bambine e bambini, dando vita a creazioni uniche e originali.

Avventura e Scoperta al Museo Ferroviario

Un'esperienza unica attende i nostri piccoli viaggiatori: visite interattive al suggestivo museo ferroviario di Taggia! Un'occasione straordinaria per scoprire la storia affascinante dei treni e del trasporto ferroviario in modo coinvolgente e divertente, trasformando l'apprendimento in un'avventura emozionante.

Giochi, Tecnologia e Recupero Scolastico

Il "Trenino" è anche sinonimo di divertimento e socializzazione! I bambini potranno partecipare a giochi creativi e di gruppo, sviluppando la loro capacità di collaborazione e il loro spirito di squadra. Inoltre, avranno l'opportunità di familiarizzare con l'utilizzo del personal computer, acquisendo competenze digitali fondamentali. E per chi ha qualche "debituccio" scolastico, offre un supporto mirato per affrontare il nuovo anno senza preoccupazioni.

Un Assaggio di Inglese per il Futuro

Aprire le porte a nuove lingue fin dalla tenera età è un regalo prezioso per il futuro dei vostri figli. Con un'introduzione all'inglese base, i bambini potranno muovere i primi passi in questa lingua fondamentale in modo giocoso e interattivo, ponendo le basi per un apprendimento linguistico di successo.

Non Perdete l'Occasione di Regalate un'Estate Indimenticabile ai Vostri Figli!

I posti per il "Trenino" di Gori Hair School sono limitati! Per ulteriori informazioni e per iscrivere i vostri bambini a questa straordinaria avventura estiva, non esitate a chiamare il numero: +39 393 9420883.

Gori Hair School: Cresciamo Insieme, Passo dopo Passo.