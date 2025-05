Sanremo: criticità e scarsa sicurezza sulle strade di frazione San Pietro, Interpellanza al Sindaco da Fratelli d'Italia

I Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Antonino Consiglio ed Elisa Balestra, hanno inviato un’Interpellanza al Sindaco e alla Giunta, in relazione alle gravi criticità che compromettono la sicurezza stradale e la pubblica incolumità di frazione San Pietro a Sanremo.

In particolare sulla piazza antistante la Chiesa, dove il manto stradale è fortemente deteriorato a causa delle radici degli alberi, con pericolosi avvallamenti che costringono i veicoli a invadere la corsia opposta, aumentando il rischio di incidenti frontali. Nel tratto tra la piazza e via Montà di Lanza la carreggiata stretta e priva di protezioni, nonostante un grave incidente avvenuto in passato, continua a rappresentare un pericolo concreto per automobilisti e pedoni.

“Nonostante l’avvio di un ampio piano per il rifacimento degli asfalti in diverse zone della città per oltre 2 milioni di euro – sottolineano i due Consiglieri - la zona di San Pietro ne risulta esclusa, pur in presenza di rilevanti criticità. Riteniamo urgente includere San Pietro nei prossimi interventi o prevedere un’azione straordinaria dedicata”.

I due Consiglieri chiedono quali interventi urgenti si intendano attuare per il rifacimento del manto stradale della piazza antistante la Chiesa, indicando tempi di avvio e conclusione, e se si intenda salvaguardare il verde esistente e se l’Amministrazione riconosce la pericolosità del tratto fino a via Montà di Lanza e se si intenda installare con urgenza un guard-rail continuo, indicando le tempistiche per progettazione e realizzazione.