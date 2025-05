IVA ridotta sulle ostriche italiane, emendamento pronto: la conferma all’Italian Oyster Fest dal Sottosegretario La Pietra

E’ proprio all’Italian Oyster Fest in corso alla Spezia e organizzato dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria tramite la sua Azienda speciale, che il Sottosegretario di Stato per l’Agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Patrizio Giacomo La Pietra, ha annunciato oggi la predisposizione dell’emendamento che punta a ridurre l’Iva sulle ostriche dal 22 al 10%. L’annuncio è stato accolto con grande soddisfazione da Camera di Commercio Riviere di Liguria, associazioni di categoria del settore e produttori.

“La riduzione dell’Iva – sintetizza a nome di tutte le realtà interessate il Presidente dell’ente camerale Riviere di Liguria, Enrico Lupi - garantisce nuovo slancio all’ostricoltura che, ormai da anni, ha dimostrato tutte le sue potenzialità. L’Italia – prosegue - è il secondo paese consumatore di ostriche in Europa: questo provvedimento può quindi aiutare in concreto la produzione italiana a crescere e a fare in modo che la richiesta di ostriche venga soddisfatta da produttori italiani. Con convinzione – aggiunge – sottoscriviamo l’emendamento annunciato oggi dal Sottosegretario La Pietra che va a sostenere un settore economico strategico sia a livello nazionale che a livello territoriale: proprio qui alla Spezia, dove oggi valorizziamo il pregiato mollusco con l’Italian Oyster Fest, abbiamo allevamenti di altissimo livello qualitativo grazie a condizioni ambientali perfette. Grazie a questo provvedimento – conclude – la direzione intrapresa è quella giusta”.