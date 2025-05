Con il Distretto 70 del Serra Club International domani a Genova concerto giubilare del compositore Davide Tepasso

Il Distretto 70 del Serra Club International ha invitato il compositore sanremese Davide Tepasso, noto per la sua produzione di musica sacra, a tenere un concerto in occasione del Giubileo del 2025. L’evento si terrà domani alle 15:30 alla chiesa di Santa Caterina in Portoria, Genova. In prima esecuzione assoluta verrà presentata la “suite spirituale” intitolata Akeiropoieton: ho incontrato la Bellezza, per voce, organo e tromba.

L’opera, dedicata al Volto di Cristo, sarà interpretata dallo stesso Tepasso (voce e organo), affiancato da Fabiano Cudiz alla tromba. Il concerto si inserisce nel programma di eventi musicali che accompagnano il cammino del Giubileo, offrendo un momento di arte e riflessione.