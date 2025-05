Nel corso della serata di ieri è divampato un incendio a Ventimiglia nella zona della baia dei pescatori di Ventimiglia. A provocare il tutto, riportano i vigili del fuoco intervenuti sul posto, sarebbe stato un corto circuito di un contatore, in seguito al quale le fiammme hanno cominciato a espandersi.

Dopo non molto tempo l'incendio è stato fortunatamente domato, e non sono state registrate vittime o feriti. anche i danni per il momento risultano essere contenuti.