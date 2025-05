Taglio del 70%  ai  fondi per le strade provinciali, il presidente Claudio Scajola chiede risposte al ministro Salvini

La sicurezza delle strade provinciali è messa a rischio dai tagli drammatici imposti dalla Legge di Bilancio e dal Milleproroghe ai programmi di investimento che erano state assegnate alle Province. Se ne è discusso ieri a Roma all’Assemblea dei Presidenti delle Province.

"Sulle strade provinciali si è abbattuto un taglio di 1,7 miliardi, spiega il presidente Scajola, risorse già assegnate a Province e Città metropolitane e destinate agli investimenti per la messa in sicurezza e l’efficientamento di 120 mila chilometri di vie che collegano il Paese. Molto grave poi è che si sia tagliato il 70% delle risorse che riguardano investimenti degli anni 2025 e 2026. Contestiamo tutto ciò: è una riduzione che di fatto sta bloccando cantieri già previsti e concordati con lo stesso ministero, con ripercussioni sulla viabilità e quindi sulla sicurezza dei nostri cittadini. La riduzione delle risorse è del 50% su tutti i fondi fino al 2029 e si avvicina alla stessa percentuale per i fondi che erano stati assegnati alle Province dal 2030 al 2036. Vogliamo subito un tavolo di crisi con il Ministro Salvini e che si proceda a ritrovare subito i 385 milioni di fondi sottratti per il 2025 e 2026.